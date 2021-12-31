11 weeks

11 weeks от 4 до 5 часов в неделю

от 4 до 5 часов в неделю 2 credit points

Куда вложить свободные деньги? Где взять средства, чтобы купить квартиру? Новые туфли - купить в кредит или накопить? Как получить вычет по налогу на доходы физических лиц? Пенсионное страхование - когда начинать об этом думать? Как стать акционером Газпрома?

About

Мы сталкиваемся с финансовыми задачами каждый день, однако пора задуматься, оптимальны ли наши решения.

В рамках курса «Финансовая грамотность» мы рассмотрим источники финансовых ресурсов населения, возможности прибыльного размещения временно свободных денежных средств частных лиц с целью их сбережения и накопления, обязательное и добровольное страхование в жизни человека, налогообложение доходов и имущества физических лиц, способы привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Эти аспекты будут конкретизированы для условий различных этапов жизненного цикла — как оптимальным образом построить бюджет школьнику, какие ловушки ожидают нас с первыми заработанными средствами, как осуществить масштабные жизненные планы и сберечь средства на период зрелости, как влияет налогообложение на наши финансовые решения.

Акцентом курса является финансовая грамотность на разных этапах жизненного цикла как предпосылка оптимальной структуры потребления с учетом разной величины доходов, получаемых в течение жизни.

Format

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен.

Requirements

Обучение на курсе не требует специальной подготовки

Course program

Тема 1. Банковские услуги и продукты для физических лиц

Тема 2. Страхование как институт финансовой защиты физических лиц

Тема 3. Социальное страхование. Пенсионные системы

Тема 4. Рынок ценных бумаг

Тема 5. Налоги, уплачиваемые физическими лицами в России

Тема 6. Финансы домашнего хозяйства: содержание и основные понятия. Финансовое поведение индивида

Тема 7. Защита прав потребителя в сфере ЖКХ

Education results

По завершении этого курса учащиеся будут:

Уметь:

1. анализировать возможности прибыльного размещения временно свободных денежных средств частных лиц с целью их сбережения и накопления;

2. рассчитывать издержки и затраты привлечения финансовых ресурсов;

3. оценивать последствия применения вычетов по налогу на доходы физических лиц;

4. сравнивать параметры финансовых продуктов.

Знать:

1. об источниках финансовых ресурсов населения:

2. онаправлениях сбережения и инвестирования частных лиц;

3. о способах привлечения дополнительных финансовых ресурсов;

4. основные характеристики финансовых продуктов и услуг.

Владеть:

1. базовой финансовой терминологией;

2. технологиями сбора первичной финансовой информации.

Formed competencies

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

ОПК-4 Способность находить организационио-управлеические решения в профессиональной деятельности и готовность нести за

них ответственность,