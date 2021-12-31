course duration
needed to educate
for credit at your university
Куда вложить свободные деньги? Где взять средства, чтобы купить квартиру? Новые туфли - купить в кредит или накопить? Как получить вычет по налогу на доходы физических лиц? Пенсионное страхование - когда начинать об этом думать? Как стать акционером Газпрома?
Мы сталкиваемся с финансовыми задачами каждый день, однако пора задуматься, оптимальны ли наши решения.
В рамках курса «Финансовая грамотность» мы рассмотрим источники финансовых ресурсов населения, возможности прибыльного размещения временно свободных денежных средств частных лиц с целью их сбережения и накопления, обязательное и добровольное страхование в жизни человека, налогообложение доходов и имущества физических лиц, способы привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Эти аспекты будут конкретизированы для условий различных этапов жизненного цикла — как оптимальным образом построить бюджет школьнику, какие ловушки ожидают нас с первыми заработанными средствами, как осуществить масштабные жизненные планы и сберечь средства на период зрелости, как влияет налогообложение на наши финансовые решения.
Акцентом курса является финансовая грамотность на разных этапах жизненного цикла как предпосылка оптимальной структуры потребления с учетом разной величины доходов, получаемых в течение жизни.
Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен.
Обучение на курсе не требует специальной подготовки
Тема 1. Банковские услуги и продукты для физических лиц
Тема 2. Страхование как институт финансовой защиты физических лиц
Тема 3. Социальное страхование. Пенсионные системы
Тема 4. Рынок ценных бумаг
Тема 5. Налоги, уплачиваемые физическими лицами в России
Тема 6. Финансы домашнего хозяйства: содержание и основные понятия. Финансовое поведение индивида
Тема 7. Защита прав потребителя в сфере ЖКХ
По завершении этого курса учащиеся будут:
Уметь:
1. анализировать возможности прибыльного размещения временно свободных денежных средств частных лиц с целью их сбережения и накопления;
2. рассчитывать издержки и затраты привлечения финансовых ресурсов;
3. оценивать последствия применения вычетов по налогу на доходы физических лиц;
4. сравнивать параметры финансовых продуктов.
Знать:
1. об источниках финансовых ресурсов населения:
2. онаправлениях сбережения и инвестирования частных лиц;
3. о способах привлечения дополнительных финансовых ресурсов;
4. основные характеристики финансовых продуктов и услуг.
Владеть:
1. базовой финансовой терминологией;
2. технологиями сбора первичной финансовой информации.
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-4 Способность находить организационио-управлеические решения в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность,
course duration
needed to educate
for credit at your university
Доктор экономических наук
Position: профессор
Кандидат экономических наук
Position: доцент
Кандидат экономических наук
Position: доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента
Кандидат экономических наук
Position: старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ
Доктор экономических наук
Position: доцент
Кандидат экономических наук
Position: доцент
It is possible to get a certificate for this course.
The cost of passing the procedures for assessing learning outcomes with personal identification - 1800 Р.