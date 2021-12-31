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Стилистика русского языка

15 February - 31 December 2021 г.
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197 days
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  • 10 weeks

    course duration

  • от 5 до 6 часов в неделю

    needed to educate

  • 2 credit points

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Целью данного курса является ознакомление слушателей с тем аспектом речевой деятельности человека, который связан с созданием выразительных средств языка, владение которыми является, по мнению ученых, «высшей стадией языковой компетенции» (Г.И. Богин)

Курс может быть актуален как при самостоятельном изучении образных средств языка, так и  при его использовании в образовательных программах, связанных с филологическим направлением.

About

Изучение образных средств языка повышает культуру речи человека, обогащает ее, позволяет пользоваться более широким инструментарием в процессе общения, как письменного, так и устного, тонко понимать художественную литературу. Знание стилистических приемов расширяет также возможности переводчика, позволяя сделать более точный, а иногда и единственно правильный выбор при переводе. Поскольку стилистика «занимает промежуточное положение между науками лингвистическими и литературоведческими» (Б.В. Томашевский), данный курс может быть интересен как любителям языка, так и любителям литературы.
Описание системы образных средств языка строится на базе трех основополагающих лингвистических теорий – теории языкового знака, теории речевого акта  и теории уровней языковой структуры.  Представленная система иллюстрируется на материале русского языка, однако имеет общий характер и применима к любому языку (английскому, французскому, китайскому и т. д.) Знание системы выразительных средств позволяет переводчикам лучше ориентироваться в этой области языковой компетенции, дает возможность более правильной и точной интерпретации текста при переводе.

 

Format

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видеолекций,  изучение дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен.

Requirements

Обучение на курсе не требует специальной подготовки.

Course program

Курс состоит из 6 тем.

Первая тема посвящена вопросам терминологии и базовым лингвистическим теориям, на основе которых строится дальнейшее описание образных средств языка.

Во второй теме даются сведения об основном законе создания образа, о связи языка и мышления, а также о стилистических фигурах, образованных на основе подобия знаков (сравнение, метафора, олицетворение, прономинация, антономазия и т.д.)

В третьей теме обучающийся продолжит изучение фигур подобия, получит представление о фигурах, образованных на основе контраста (антитеза, амфитеза, оксюморон, ирония, сарказм, астеизм и т. д.), изучит фигуры смежности (метонимия, синекдоха, металепсис и др.)

В четвертой теме описаны особенности различных стилей общенародного языка (научного, официально-делового, газетно-публицистического, сленга, арго, жаргона и т.д.) Слушатели изучат основные фигуры фонологического уровня языковой структуры (аллитерация, ассонанс, палиндром и т.д.)

В пятой теме представлены фигуры морфологического уровня (различные виды повтора морфем, преобразование грамматических категорий, образование неологизмов особого типа и др.)  и лексического уровня (анафора, эпифора, симплока, рефрен и т. д.)

В шестой теме продолжается изучение фигур лексического уровня (заимствования, синонимия, жаргонизмы, диалектизмы и др.) и дается описание фигур синтаксического уровня (градация, парцелляция, зевгма, фразы-перевертыши и т.д.)

Education results

По завершении обучения слушатели будут владеть следующими навыками

Знать:

  1. Основные стилистические фигуры, изучаемые в рамках данного курса
  2. Различные стили общенародного языка и их особенности
  3. Лингвистические теории языкового знака, речевого акта и уровней языковой структуры

Уметь:

  1. Распознавать стилистические фигуры в текстах различной направленности
  2.  Правильно их интерпретировать, что является важнейшим условием при переводе
  3. Отличать различные стили общенародного языка друг от друга
  4. При переводе использовать слова той стилистической окраски, которая необходима в данном случае, соответствует  стилю выбранного отрывка и смыслу.

Formed competencies

1. Владение культурой мышления, способностью к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ( ОК-3)

2. Способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных, и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ( ОК- 8)

3. Способность подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с объектами профессиональной деятельности выпускника ( ПК-8)

Education directions

45.06.01 Языкознание и литературоведение
Подходит для всех направлений подготовки.
Санкт-Петербургский государственный университет

Прохорова Дарья Радиковна


Position: старший преподаватель

Certificate

It is possible to get a certificate for this course.

The cost of passing the procedures for assessing learning outcomes with personal identification - 1800 Р.

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