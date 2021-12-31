10 weeks

10 weeks от 5 до 6 часов в неделю

от 5 до 6 часов в неделю 2 credit points

Целью данного курса является ознакомление слушателей с тем аспектом речевой деятельности человека, который связан с созданием выразительных средств языка, владение которыми является, по мнению ученых, «высшей стадией языковой компетенции» (Г.И. Богин) Курс может быть актуален как при самостоятельном изучении образных средств языка, так и при его использовании в образовательных программах, связанных с филологическим направлением.

About

Изучение образных средств языка повышает культуру речи человека, обогащает ее, позволяет пользоваться более широким инструментарием в процессе общения, как письменного, так и устного, тонко понимать художественную литературу. Знание стилистических приемов расширяет также возможности переводчика, позволяя сделать более точный, а иногда и единственно правильный выбор при переводе. Поскольку стилистика «занимает промежуточное положение между науками лингвистическими и литературоведческими» (Б.В. Томашевский), данный курс может быть интересен как любителям языка, так и любителям литературы.

Описание системы образных средств языка строится на базе трех основополагающих лингвистических теорий – теории языкового знака, теории речевого акта и теории уровней языковой структуры. Представленная система иллюстрируется на материале русского языка, однако имеет общий характер и применима к любому языку (английскому, французскому, китайскому и т. д.) Знание системы выразительных средств позволяет переводчикам лучше ориентироваться в этой области языковой компетенции, дает возможность более правильной и точной интерпретации текста при переводе.

Format

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен.

Requirements

Обучение на курсе не требует специальной подготовки.

Course program

Курс состоит из 6 тем.

Первая тема посвящена вопросам терминологии и базовым лингвистическим теориям, на основе которых строится дальнейшее описание образных средств языка.

Во второй теме даются сведения об основном законе создания образа, о связи языка и мышления, а также о стилистических фигурах, образованных на основе подобия знаков (сравнение, метафора, олицетворение, прономинация, антономазия и т.д.)

В третьей теме обучающийся продолжит изучение фигур подобия, получит представление о фигурах, образованных на основе контраста (антитеза, амфитеза, оксюморон, ирония, сарказм, астеизм и т. д.), изучит фигуры смежности (метонимия, синекдоха, металепсис и др.)

В четвертой теме описаны особенности различных стилей общенародного языка (научного, официально-делового, газетно-публицистического, сленга, арго, жаргона и т.д.) Слушатели изучат основные фигуры фонологического уровня языковой структуры (аллитерация, ассонанс, палиндром и т.д.)

В пятой теме представлены фигуры морфологического уровня (различные виды повтора морфем, преобразование грамматических категорий, образование неологизмов особого типа и др.) и лексического уровня (анафора, эпифора, симплока, рефрен и т. д.)

В шестой теме продолжается изучение фигур лексического уровня (заимствования, синонимия, жаргонизмы, диалектизмы и др.) и дается описание фигур синтаксического уровня (градация, парцелляция, зевгма, фразы-перевертыши и т.д.)

Education results

По завершении обучения слушатели будут владеть следующими навыками

Знать:

Основные стилистические фигуры, изучаемые в рамках данного курса Различные стили общенародного языка и их особенности Лингвистические теории языкового знака, речевого акта и уровней языковой структуры

Уметь:

Распознавать стилистические фигуры в текстах различной направленности Правильно их интерпретировать, что является важнейшим условием при переводе Отличать различные стили общенародного языка друг от друга При переводе использовать слова той стилистической окраски, которая необходима в данном случае, соответствует стилю выбранного отрывка и смыслу.

Formed competencies

1. Владение культурой мышления, способностью к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ( ОК-3)

2. Способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных, и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ( ОК- 8)

3. Способность подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с объектами профессиональной деятельности выпускника ( ПК-8)