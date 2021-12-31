10 weeks

10 weeks от 4 до 6 часов в неделю

от 4 до 6 часов в неделю 2 credit points

Уникальный онлайн-курс с фокусом на практическую направленность, благодаря которому, за достаточно короткий срок, обучающиеся любых направлений смогут получить качественное экономическое образование в области основ предпринимательства, уникальные предпринимательские компетенции в условиях цифровой экономики в сфере продаж.

About

Онлайн-курс «Искусство продаж» поможет настроить как оптовые каналы дистрибуции компании, так и управлять массовыми продажами в розничных сегментах. Слушатели получат представление о современных трендах торговли и обслуживания покупателей: клиентоориентированности, поведенческих методиках, онлайн-продажах, эффекте «длинного хвоста».

Данный курс ознакомит с особенностями построения программ лояльности покупателей, с разнообразными каналами продвижения в интернете, с основными показателями эффективности онлайн-рекламы, с современными аналитическими системами, позволяющими управлять рекламными кампаниями и оптимизировать структуру сайтов.

Слушатели научатся строить качественную структуру службы продаж, что поможет избежать ненужных организационных потерь и ускорить бизнес-процессы в компании. Навыки прогнозирования продаж при помощи экспертных и аналитических методов, полученные в рамках данного курса, помогут эффективнее планировать деятельность предприятия.

Данный курс поможет сформировать представление об особенностях проектирования структуры маркетинговых каналов и разработки стратегии каналов, в том числе на региональных, национальных и международных рынках. У слушателей будут сформированы навыки анализа отдельных элементов распределения и всей системы дистрибьюции фирмы в целом.

Format

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен.

Requirements

Курс формирует и развивает предпринимательские компетенции, в том числе компетенции в области участия в бизнес-проектах, стартапах, вне зависимости от специальности и направления подготовки слушателя, т.е. подходит для всех направлений подготовки.

Course program

Тема 1. Клиентоориентированность в цифровой экономике

Тема 2. Продажи в цифровой экономике

Тема 3. Управление продажами

Тема 4. Управление маркетинговыми каналами

Тема 5. Развитие маркетинговых каналов

Education results

По завершении этого курса обучающиеся будут:

Уметь:

Управлять продажами и дистрибьюцией в современных экономических, социальных и правовых условиях;

Комплексно оценивать и повышать эффективность ведения продаж.

Знать:

Теоретические и практические основы клиентоориентированного менеджмента;

Современные способы и технологии управления продажами и дистрибьюцией, развития маркетинговых каналов;

Владеть:

Навыками и технологиями продаж.

Formed competencies

Онлайн-курс направлен на формирование следующих общекультуных и общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, связанных со: ⎯ способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); ⎯ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); ⎯ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); ⎯ способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); ⎯ способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); ⎯ способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); ⎯ способностью находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).

Education directions 38.00.00 Экономика и управление

Курс формирует и развивает предпринимательские компетенции, в том числе компетенции в области участия в бизнес-проектах, стартапах, вне зависимости от специальности и направления подготовки слушателя, т.е. подходит для всех направлений подготовки. Автор курса Молчанов Николай Николаевич в 2020 году стал лауреатом ежегодной премии Образовательной платформы «Юрайт» «Выбор вузов России». Курс формирует и развивает предпринимательские компетенции, в том числе компетенции в области участия в бизнес-проектах, стартапах, вне зависимости от специальности и направления подготовки слушателя, т.е. подходит для всех направлений подготовки. Автор курса Молчанов Николай Николаевич в 2020 году стал лауреатом ежегодной премии Образовательной платформы «Юрайт» «Выбор вузов России».

Knowledge

Skills

Abilities