14 weeks

Согласно опросам студентов НИУ ВШЭ, этот курс в 2021 году признан лучшим по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития» Это простой и полезный курс о ваших правах и о том, как их защищать. Мы все проходили обществознание в школе, но давайте начистоту: сколько раз в жизни вам действительно пригодились эти знания? Школа нас многому научила, но не тому, с чем каждый сталкивается — как вернуть вещь в магазин, как не дать себя уволить, что делать, если тебя остановил полицейский на улице. Наш курс будет полезен и вчерашним школьникам и студентам, и тем, кто давно закончил учёбу. Главное — что вы хотите знать больше про свои права и то, как их защитить.

About

Авторы курса, практикующие юристы и преподаватели, собрали свой опыт и знания, чтобы научить студентов решать юридические задачи, не обращаясь к юристам. После курса вы сможете работать с документами, платить налоги и выбирать налоговый режим, взаимодействовать с органами государственной власти, анализировать договоры и выявлять основные риски в них, преследовать нарушителей своих прав.

Мы познакомим вас с ключевыми понятиями российского права, сделаем небольшой экскурс в основные сферы регулирования (договорное, семейное, административное право), расскажем, где искать информацию о праве и когда нужно обращаться за помощью к юристу.

Format

Курс состоит из двух разделов: «личная правовая грамотность» (общие юридические вопросы, актуальные для каждого) и «профессиональная правовая грамотность» (юридические знания для будущих предпринимателей). Каждый раздел делится на темы; по каждой теме даны видеоролики (общей продолжительностью 60—120 минут на тему) и дополнительные материалы.

В конце каждой темы, посмотрев все видеоролики и прочитав дополнительную литературу, слушатель должен пройти тест. После успещного прохождения всех тестов открывается последний, итоговый тест. Сдаёте его — и курс пройден.

Requirements

От слушателей требуется знать обществознание на самом базовом уровне (примерно 10 класс средней школы).

Course program

Раздел 1. Личная правовая грамотность

1. Введение в право

2. Договоры (часть 1)

3. Семья и собственность

4. Взаимоотношения с государством

5. Суды

6. Трудовые отношения (часть 1)

7. Налоги (часть 1)

8. Интеллектуальная собственность (часть 1)



Раздел 2. Профессиональная правовая грамотность

9. Предпринимательство

10. Создаём компанию и управляем ей

11. Налоги (часть 2)

12. Договоры (часть 2)

13. Трудовые отношения (часть 2)

14. Интеллектуальная собственность (часть 2)

Education results

По окончании курса студенты будут владеть азами юридического мышления и правовой грамотности. Они смогут решать правовые ситуации на практике, искать информацию о регулировании необходимых вопросов, будут знать, как защитить свои права в различных ситуациях и когда следует обратиться к юристу.