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Согласно опросам студентов НИУ ВШЭ, этот курс в 2021 году признан лучшим по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»
Мы все проходили обществознание в школе, но давайте начистоту: сколько раз в жизни вам действительно пригодились эти знания? Школа нас многому научила, но не тому, с чем каждый сталкивается — как вернуть вещь в магазин, как не дать себя уволить, что делать, если тебя остановил полицейский на улице.
Наш курс будет полезен и вчерашним школьникам и студентам, и тем, кто давно закончил учёбу. Главное — что вы хотите знать больше про свои права и то, как их защитить.
Авторы курса, практикующие юристы и преподаватели, собрали свой опыт и знания, чтобы научить студентов решать юридические задачи, не обращаясь к юристам. После курса вы сможете работать с документами, платить налоги и выбирать налоговый режим, взаимодействовать с органами государственной власти, анализировать договоры и выявлять основные риски в них, преследовать нарушителей своих прав.
Мы познакомим вас с ключевыми понятиями российского права, сделаем небольшой экскурс в основные сферы регулирования (договорное, семейное, административное право), расскажем, где искать информацию о праве и когда нужно обращаться за помощью к юристу.
Курс состоит из двух разделов: «личная правовая грамотность» (общие юридические вопросы, актуальные для каждого) и «профессиональная правовая грамотность» (юридические знания для будущих предпринимателей). Каждый раздел делится на темы; по каждой теме даны видеоролики (общей продолжительностью 60—120 минут на тему) и дополнительные материалы.
В конце каждой темы, посмотрев все видеоролики и прочитав дополнительную литературу, слушатель должен пройти тест. После успещного прохождения всех тестов открывается последний, итоговый тест. Сдаёте его — и курс пройден.
От слушателей требуется знать обществознание на самом базовом уровне (примерно 10 класс средней школы).
Раздел 1. Личная правовая грамотность
1. Введение в право
2. Договоры (часть 1)
3. Семья и собственность
4. Взаимоотношения с государством
5. Суды
6. Трудовые отношения (часть 1)
7. Налоги (часть 1)
8. Интеллектуальная собственность (часть 1)
Раздел 2. Профессиональная правовая грамотность
9. Предпринимательство
10. Создаём компанию и управляем ей
11. Налоги (часть 2)
12. Договоры (часть 2)
13. Трудовые отношения (часть 2)
14. Интеллектуальная собственность (часть 2)
По окончании курса студенты будут владеть азами юридического мышления и правовой грамотности. Они смогут решать правовые ситуации на практике, искать информацию о регулировании необходимых вопросов, будут знать, как защитить свои права в различных ситуациях и когда следует обратиться к юристу.
course duration
Кандидат юридических наук, практикующий юрист
Position: доцент, заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ
Кандидат юридических наук, адвокат
Position: доцент, директор Центра проектного взаимодействия бизнеса и права факультета права НИУ ВШЭ
Предусмотрен сертификат.