10 weeks

10 weeks от 4 до 5 часов в неделю

от 4 до 5 часов в неделю 2 credit points

Целью настоящего курса является формирование у будущих переводчиков представления о языке как о системе элементов, взаимосвязанных другом с другом и образующих определённое единство и целостность. Ведь без осознания закономерностей языкового строя и особенностей грамматических структур невозможно овладение переводческими навыками. Курс может быть актуален как для студентов гуманитарных факультетов, факультетов иностранных языков, так и для преподавателей, профессиональная деятельность которых связана с языком. Кроме того, курс может быть актуален при самостоятельном изучении.

About

Основные задачи курса:

формирование представления о системном характере языка;

ознакомление студентов с определенной базой знаний, теоретически обобщающих и систематизирующих сведений о языке;

обучение многоаспектному, многостороннему пониманию языковых явлений;

формирование умения делать выводы и обобщения из наблюдения над фактами языка.

Курс состоит из 6 тем. Наглядность изложенного материала позволяет сосредоточиться на основных грамматических явлениях и понятиях и освоить их самостоятельно. Курс включает ряд тем, представляющих определенные грамматические трудности в плане перевода и иллюстрируются примерами. Каждый модуль включает проверочные задания, контрольный тест, а также материал для самостоятельной работы.

Format

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен.

Requirements

Курс теоретической грамматики английского языка представляет интерес для всех категорий слушателей, изучающих английский язык, занимающихся и интересующихся переводом.

Course program

Тема 1. Языковой знак. Обязательные свойства знака. Уровни языковой системы. Единицы уровней. Дистрибуция. Предмет грамматики. Цели и задачи. Связь грамматики с другими отраслями лингвистики. Типы грамматических описаний. Лингвистическая типология. Аналитизм. Синтетизм. Общая характеристика строя английского языка.

Тема 2. Основные понятия грамматической системы языка. Сочетаемость – фундаментальное свойство единиц языка. Морфология как раздел грамматики. Грамматические классы. Критерии классификации языковых единиц. Проблемы классификации частей речи в отечественной и зарубежной лингвистике. Части речи современного английского языка.

Тема 3. Имя существительное. Категории числа, рода. Синтаксические функции. Имя прилагательное. Степени сравнения. Синтаксические функции. Числительное. Местоимение.

Тема 4. Глагол. Грамматические категории. Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. Наречие. Модальные слова. Междометия. Служебные части речи. Частицы. Артикль

Тема 5. Синтаксис. Синтаксические отношения. Характеристика основных грамматических теорий. Словосочетание. Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Сложное предложение. Грамматика текста.

Тема 6. Семантическая теория. Направления и школы. Прагматика как часть семантики. Языковой знак и его значение. Типы значений. Значение предложения. Пропозиция. Модус. Предикат. Семантические роли. Контекст, его типы. Пресуппозиция. Теория речевых актов. Постулаты речевого общения. Тема-рематическая организация высказывания и текста. Текст и дискурс

Education results

По завершению обучения по программе курса, слушатели будут владеть следующими навыками:

Знать:

основные теоретические положения, понятия и терминологический аппарат, проблемы теоретической грамматики;

периодизацию грамматического описания языка, типы грамматик, проблему классификации современного английского языка по грамматическому типу;

формальные и функциональные признаки грамматических категорий английского языка, специфику их функционирования в языке, адекватного употребления в речи;

типологию словосочетания и предложения, грамматику текста; семантическую и прагматическую теории и подходы

Уметь:

применять полученные знания по теоретической грамматике в различных видах речевой деятельности, а также при анализе и обсуждении проблем грамматики английского языка;

самостоятельно формулировать, анализировать, сопоставлять основные положения и проблемы грамматики английского языка;

осуществлять анализ грамматических явлений и структур для перевода текстов различной сложности и различной направленности.

Formed competencies

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

Способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;

Способность демонстрировать критическое осмысление различных теорий, концепций, подходов, готовность использовать теоретические знания в процессе формирования базовых профессиональных умений и навыков;

Способность подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с объектами профессиональной деятельности выпускника.

Knowledge

Skills